Чуть более месяца остается до старта ІІ Европейских игр в Минске. Атмосфера праздника уже в Беларуси, благодаря акции "Пламя мира". Сегодня эстафета огня торжественно передана Гродно. В каждом регионе "Пламя мира" задерживается на 6 дней.



Насколько ярким был маршрут по Брестской области, расскажет Виктория Потоня. Путешествие огня ІІ Европейских игр по Брестской области началось с польско-белорусской границы. Момент встречи символа спортивного праздника снимали не только многочисленные СМИ, но и случайные свидетели, кто оказался в пункте пропуска. Первая точка белорусского этапа эстафеты - Брестская крепость. И первой на родине с факелом в руках пробежала олимпийская чемпионка по бегу Юлия Нестеренко.



"Поцелуи огня" в течение шести дней зажигали сердца людей, которые наблюдали за маршрутом эстафеты. Огонь провезли верхом на лошади и впервые на Брестском гребном канале спустили на воду. Как признался факелоносец, четырехкратный чемпион Европы по гребле на байдарках и каноэ Олег Юреня, белорусские спортсмены в этом виде активно готовятся к международному соревнованию.



В Каменце символический огонь подняли на самую высокую точку города - единственную в Беларуси оборонительную башню, которая сохранилась со времен Средневековья. В эстафете приняла участие легенда белорусского спорта, двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле Екатерина Карстен. Маршрут эстафеты прошел также по тропам Беловежской пущи. Огонь провезли на экологически чистом транспорте.



Национальный парк включен в список мирового наследия ЮНЕСКО и является самым древним лесом Европы. До этого времени здесь остаются заповедные территории, куда не ступала нога человека. Конечно, факелоносцы проносят огонь по туристическим тропам. Сейчас мы наблюдаем, как эстафета огня передается у дуба-патриарха, которому почти 6 веков!



"Пламя мира" побывало и в гостях в сказки. Встречал делегацию белорусский Дед Мороз. Маршрут эстафеты пролегает по самым необычным местам нашей страны, демонстрирует ее красоту. "За спорт и за мир" - знаменитые спортсмены, артисты, журналисты, лесоводы и музейщики... Только в Брестской области факелоносцами стали более полусотни человек.



Тепло встречали "Пламя мира" и на Полесье. Символический огонь по исторической части Пинска пронесли известные белорусы, для которых эти места являются малой родиной. Полюбоваться неповторимостью края можно было во время небольшого путешествия на теплоходе по реке Пине.



Спустились факелоносцы и в каменную воронку в Микашевичах, где вот уже более 40 лет добывают гранит - горную породу, которой миллионы лет! В карьер факелоносцев доставили на БелАЗе - машине-великане, которую знают во всем мире, а выпускают в Беларуси.



Свой маршрут по Брестскому региону эстафета "Пламя мира" завершила у стен уникального памятника неоготического стиля Коссовского дворца и усадьбы Костюшки. Следующая остановка яркой эстафеты - Гродно, где символический огонь продолжит зажигать сердца белорусов.