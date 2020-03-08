В Киеве на неделе Верховная рада проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука

"Мы отбивались, как могли", - так он прокомментировал свой уход. Самый молодой премьер в истории кабмина - ему всего 35 - оказался и самым недолговечным. На должность главы правительства его назначили в августе 2019 года. Вместе с Гончаруком ушли и многие молодые реформаторы, на которых так сильно делал ставку Зеленский.



Кстати, сам Владимир образца 2020 года куда жестче прошлогодней версии. Поэтому то самое внеочередное заседание Верховной рады 4 марта показало: Владимир Александрович знает толк не только в комедии, но и драме. Так кто же теперь новые лица кабмина и их предводитель Денис Шмыгаль?



Один день из жизни украинского парламента - в комментарии Алексея Волкова.



Вот так - без галстука и на самокате - Алексей Гончарук ворвался в августе на должность премьер-министра Украины. Многие пируэт главы кабмина оценили положительно. На этом положительная оценка украинцев Гончарука со товарищи закончилась. Потом был концерт группы "Сокира Перуна" - цитаты Муссолини, свастика и фашистские лозунги. И он туда не просто пришел, а еще и выступил.



Молодость - в массовке, зрелость - в попытках сказать президенту, что "плохо - это хорошо". Первый раз "цикав" с должности Гончарук в январе - кто-то выложил запись с заседания, где экс-премьер в открытую заявлял, что "не понимаю, почему растет гривна, я профан в этом деле". Тогда на слова Гончарука "може, я пиду" Зеленский ответил: "Я тебе верю"… и дал второй шанс. Который закончился 4 марта. Гончарук слетел с должности и улетел в Лиссабон.



Внеплановое заседание Рады - это была драма, переходящая в комедию и обратно. Зеленский обещал подарить силовикам календарь, мол, весна пришла, а посадок так и нет. Убрал половину старого Кабинета министров, назначил новых. Во главе - Денис Шмыгаль. Бывший губернатор Ивано-Франковской области, министр общин и территорий. Старше Гончарука на 11 лет - ему 46. И если бывшего причисляли к "соросятам" - так называют политиков, кто пользуется грантами Джорджа Сороса, понятно, что в обмен на лояльность, то бывшего директора электростанции - к Ринату Ахметову, самому богатому и влиятельному человеку страны. Впрочем, еще один Алексей - уже Гончаренко - сказал, что Зеленский плохой танцор, которому вечно что-то мешает… И дело не в Гончаруке.



Но не только Гончарук и младореформаторы попали под "Зе-поезд". Зеленский серьезно намерен навести порядок. "Ушли" и генпрокурора Руслана Рябошапку - ему приписывали связи с Порошенко и американскими демократами - не помогли. Но это было уже 5 марта на заседании. А 4-го тот же Владимир Александрович был явно уставшим и растерянным. Характерная фраза из интервью для The Guardian: "Если мы выбрали демократию, то мы не можем вешать людей. Хотя... Иногда действительно этого хочется".



И когда жизнь больше не похожа на ситком про "Слугу народа", а остался лишь похмельный синдром от поствыборного восторга да разрозненная фракция "зеленых", перед Владимиром Зеленским стоит без малого фундаментальная задача - запустить по новой украинское государство или запустить власть в стране окончательно.



