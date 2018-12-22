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В Китайско-белорусском индустриальном парке появится центр сотрудничества в сфере научно-технических достижений

Новая грань "Великого камня". В Китайско-белорусском индустриальном парке началось строительство совместного центра сотрудничества в сфере научно-технических достижений. Это место станет творческим пространством для стартапов. Таким образом самые прогрессивные идеи будут во внимании у больших международных корпораций и сразу смогут заручиться их финансовой поддержкой.

Скоро в парке появятся еще минимум два производственных здания. Именно столько компаний пополнят список резидентов "Великого камня" в пятницу.

В этом году в "Великом камне" открылись первые производства. Начался выпуск суперконденсаторов для электробусов, заработал завод ЛЭД-продукции, а совместная белорусско-китайская компания "МАЗ-Вэйчай" выпустила тестовую партию деталей для двигателей. Планируется, что в следующем году число производств достигнет двух десятков.

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