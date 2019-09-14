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В Лиозненском районе возведены две ветроэнергетические установки
Приручить энергию ветра. Такую цель поставили в Лиозненском районе. На природном плато инвестор возвел две ветроэнергетические установки. Они уже вырабатывают электричество. С появлением ветряков началась новая страница в развитии энергетической системы региона: до этого момента в Витебской области энергию ветра не использовали.
С первого приезда инвестора в Лиозненский район до запуска ветрогенераторов на площадке у деревень Симоново, Емельяново и Горшово прошло менее двух лет. Специалисты определили, что здесь сильная энергия ветра. Убедилась и компания-инвестор: круглогодично специальные ветроизмерительные установки анализировали розу ветров на Лиозненском плато. С их помощью и определили самые выгодные точки для установки ветрогенераторов. Вот этот - сегодня самый большой в стране - возвышается на точке 282 метра над уровнем моря, имеет стометровую башню и диаметр ветрового колеса 140 метров. Второй чуть меньше.
Работают ветряки автономно. Контролировать установки можно через интернет из любой точки мира. Суммарно за год они будут выдавать 18 миллионов киловатт/часов. Это можно сопоставить с годовым объемом электроэнергии, которую потребляет населенный пункт с шестью тысячами жителей.
Объект обошелся инвестору в 21 миллион рублей. Окупится, по подсчетам, через семь лет. Созданы два рабочих места. Интересно, что принципиально новый источник электроэнергии на Витебщине появился через 115 лет после ввода в строй первой крупной электростанции в регионе. Кстати, кроме энергии ветра в области активно используют также "зеленую" - энергию рек.
Тем временем энергетики не планируют покидать Лиозненский район. В регионе будут и дальше развивать ветропарк. Количество установок здесь увеличится до девяти. За осуществление инвестпроекта берется турецкая компания
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