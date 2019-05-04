В Минск пришла японская весна. И длится она до 6 мая

В фойе Музыкального театра открылась выставка иллюстратора Нокиа Иноуэ. В течение недели также рассказывают о красоте цветения сакуры, как правильно носить кимоно. В программе соревнования по японским шахматам и чайные церемонии под открытым небом. А национальную культуру Японии демонстрируют художественные и фотовыставки.



5 и 6 мая в Доме дружбы в Минске пройдут турниры по японским шахматам сеги, участие могут принять все, кто знаком с правилами.



