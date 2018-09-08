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В Минске открыли детский сад с интерактивными столами, бассейном и даже велодорожками

Сразу три детских сада открыли свои двери для маленьких посетителей столицы. Трехэтажные учреждения оснащены современной мебелью, компьютерными классами, тренажерными залами. И это не приятный бонус - стандарт современных дошкольных учреждений. Так постепенно в Центральном, Фрунзенском и Ленинском районах решают вопрос шаговой доступности.

Современные сады станут площадками для внедрения передовых научных материалов. Проект будет реализован совместно с педагогическим университетом и столичными гимназиями.

Рассказывает Юлия Токарь (видео).

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