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В Минске открылся новый корпус больницы паллиативного ухода "Хоспис"
В его помещениях размещены палаты на 32 койки, еще 8 предусмотрены для пациентов стационара. В новом здании созданы безбарьерные условия, приобретено необходимое медицинское оборудование. Появились также комнаты отдыха и помещения для волонтеров. В год паллиативную помощь здесь смогут получать до 750 пациентов.
В структуру "Хосписа" также входят стационар и отделение дневного пребывания на улице Каховской, а также отделение выездной патронажной службы для медицинской помощи в домашних условиях.
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