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В Минске подписан контракт на проведение Международной шахматной олимпиады в 2020 году
Комфорт и уют отмечают и зарубежные гости, которых наша страна всегда встречает гостеприимно. А впереди еще столько масштабных форумов.
Да, Беларусь продолжает оставаться в центре мирового спорта как страна - организатор крупных соревнований. Два чемпионата Европы только этой зимой, летом - Европейские игры. А в среднесрочной перспективе нужно готовиться к наплыву самых думающих спортсменов - шахматистов.
В 2022 году в Минске пройдет шахматная олимпиада. Право проведения этих международных соревнований Беларусь получила в октябре прошлого года, а на этой неделе был подписан контракт. На "разогреве" у олимпиады будут два Кубка мира - в 2020-м и 2021-м годах. Новый глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович на встрече с Александром Лукашенко выразил уверенность, что в организации крупных форумов все будет сделано на высшем уровне.
А Президент согласился с идеей более глубокого внедрения шахмат в школе с последующим созданием академий. В осуществлении этих проектов большим подспорьем является тот факт, что вице-президент ФИДЕ - белоруска Анастасия Сорокина.
Всемирная шахматная олимпиада является крупнейшим событием в этом виде спорта, абсолютно все чемпионы мира принимали участие в этих командных соревнованиях. Уже известно, что пройдут умственные баталии на конькобежном стадионе "Минск-Арены" в августе 2022 года.
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