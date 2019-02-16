Инфраструктура к ІІ Европейским играм. В Минске появятся умные остановки с бесплатным Wi-Fi и зарядкой для мобильных телефонов. А на маршрутах общественного транспорта все больше новинок. На этой неделе в минские автопарки поступило около 200 автобусов, салоны оснащены системой климат-контроля. Как изменяется транспортный облик столицы - репортаж Яна Пашкевича.

Самый массовый забег такого энергичного транспорта по улицам Минска стартует за месяц до ІІ Европейских игр: тогда на маршруты выйдут 80 электробусов, 60 из которых поколения некст. На предприятии целиком сменили их вид на стиль хай-тек. Обновляют к ІІ Европейским играм и состав сборной автобусных парков: сюда поставили уже почти 200 из запланированных 300 современных МАЗов. Они будут остужать задор болельщиков и спортсменов в горячие дни соревнований: машины оснащены системами климат-контроля.

Обновление произойдет и в столичном метро: дорогу к спортивным аренам здесь подскажут обновленные указатели или сотрудники метрополитена. К большим стартам они пройдут экспресс-курс иностранного языка. Еще больше охватит подземку и сеть Wi-Fi, онлайновыми станут еще 12 станций. Такие киоски добавят продавцам и лингвистические способности - здесь установлены планшеты-переводчики на любой язык мира. Еще один вариант такого гостеприимного киоска сейчас разрабатывают специалисты одной столичной компании. Остановка, по их версии, станет банкоматом, инфокиоском, средством вызова такси. Первый из таких домиков в стиле модерн появится на Немиге в самом начале лета. Протестировать все эти новинки минчане, как и десятки тысяч туристов, смогут совсем скоро: вся столичная транспортная сеть подойдет к масштабному европейскому старту в наилучшей форме.