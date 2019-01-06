В Минске проходит ХV Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси

По традиции январь не по-зимнему горячий месяц и в Беларуси. Вот уже 15-й год подряд проходит масштабный праздник хоккея - неофициальный чемпионат мира среди любителей на приз Президента Беларуси.



Проще говоря, Рождественский турнир. Именно этим стартом в нашей стране традиционно открывается спортивный год. Соревнование, без преувеличения, уникальное, ведь кроме спортивной составляющей не скрывает в себе этот форум волшебный дух новогодних праздников. Доброе начинание Президентского спортивного клуба и Федерации хоккея Беларуси продолжает расширять свою историю и географию. В этом году в рамках благотворительной акции "Рождественская традиция" участники турнира навестили воспитанников столичного детского дома № 7 "Семь я".



Хоккейную жизнь обсуждают на трибунах, на льду, в раздевалках, в кулуарах. Именитые гости, суперзвезды хоккея в прошлом, а сегодня функционеры, не перестают удивляться отношением нашего государства к этой игре и мечтают о подобном в своих странах. Об этом говорили и сегодня во время мастер-класса легенды хоккея с нашими детишками - участниками финала "Золотой шайбы", который проходит на тех же аренах параллельно со взрослыми баталиями. Но обо всем по порядку.

Хоккейное дыхание белорусской столицы прямо сейчас в репортаже Станислава Липского.



Утро воскресенья, главная площадка "Чижовка-Арены", происходящее на льду действие уникальное: участники финала "Золотой шайбы" рядом с легендами мирового хоккея. Андрей Николишин, Иван Новосельцев, Дмитрий Христич, Дайнюс Зубрус, Йозеф Штумпел ни секунды не сомневались в момент предложения организаторов провести мастер-класс для юных спортсменов.



Вопрос чемпиона мира из России резонный - все же за дни Рождественского турнира каждая из команд сыграла по три матча, но так как битва за медали только завтра, ребята продолжают полуторачасовую тренировку. Между упражнениями мастера хоккея также охотно раздают интервью. Такие мастер-классы точно станут традиционными, ведь границы Рождественского турнира с каждым годом расширяются. В минувшую пятницу в рамках неофициального чемпионата мира среди любителей впервые прошел Рождественский хоккейный форум. Цель - обсудить проблемы, найти их решения, разумеется, обменяться опытом. Среди возможных решений - создание Восточно-Европейской хоккейной лиги, рабочая группа по изучению этого вопроса уже точно будет сформирована …





Все эти нюансы - детали интеграции, взаимопомощи - решаются непосредственно на льду, в подтрибунных помещениях, в раздевалках или, если хотите, в кулуарах. Беларусь здесь готова протянуть руку помощи каждому, а это и есть пример спортивной дипломатии.





Не меньшей, а может и главной составляющей соревнований любителей хоккея в Минске, без преувеличения, является акция "Рождественская традиция". В этом году волшебная сказка пришла в Минский детский дом № 7.



По традиции, которая существует уже семь лет, под Рождество хоккеисты всех команд - участниц Рождественского турнира приезжают в гости к детям, оставшимся без родительской опеки. Приезжают не с пустыми руками, простыми сладостями здесь дело не ограничивается. Бытовая техника, спортивный инвентарь, электронные девайсы, команда Президента, например, подарила холодильник, разумеется, не пустой.





Но это далеко не все подарки. Инициаторы и главный организаторы акции - Президентский спортивный клуб и Белорусская федерация хоккея - оказали детскому дома безвозмездную финансовую помощь в размере 32 тысяч белорусских рублей.





Маленький Андрюша о своей мечте может говорить часами. А еще увлеченно и с выражением он рассказывал всем стихотворение про старого плюшевого мишку, которого бросили на улице, и о том, как важно иметь настоящих друзей, которые всегда познаются в беде. У этих ребят таких друзей сегодня стало на несколько десятков человек больше. Ведь в памяти каждого из них останутся вот эти счастливые моменты маленького чуда, зимнего праздника под Рождество.





Что касается непосредственно команд - участниц турнира, то в этом году их аж 12. Среди дебютантов сборная Балтии и IIHF. К слову, капитаном этой дружины выступила первая леди мирового хоккея Сюзанна Колбенхайе. Именно эта девушка стала первой профессиональной хоккеисткой в истории Венгрии. В поединке против команды Главы государства Сюзанна забросила три шайбы, став лучшей в команде IIHF. Памятными подарками наградил ее лично Президент.





Параллельно определилась пара финалистов "Золотой шайбы": "Грифоны" одержали три победы на групповом раунде, собственно, как и "Сокол" из Горецкого района. За титул лучшей эти две дружины сыграют завтра в 14:00 на площадке "Чижовка-Арены". Финал Рождественского турнира пройдет чуть позже и начнется в 19:00.

