В Минске прошел ежегодный семинар для руководителей диппредставительств нашей страны за рубежом

В Минске прошел ежегодный семинар для руководителей диппредставительств и консульских учреждений нашей страны за рубежом. Товарооборот - важнейший маркер эффективности работы посольств, об этом не раз говорил и Президент.

Разговоров на эту тему на неделе, и правда, было предостаточно: мероприятия в МИД, Академии управления, Белорусской торгово-промышленной палате. Чтобы из первых уст услышать о состоянии дел на промышленных флагманах, дипломаты встретились и с крупнейшими экспортерами, обсудили, как открыть Беларусь новым странам, найти новых партнеров на других континентах.