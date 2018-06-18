В Минске пройдет встреча президентов Беларуси и России. Переговоры запланированы на 19 июня

Начнем программу с темы союзных отношений. На грядущей неделе об этом будут много писать журналисты и говорить политики и эксперты. В Минске пройдет встреча президентов Беларуси и России - переговоры запланированы в рамках Высшего госсовета Союзного государства, который пройдет 19 июня. На повестке дня 10 насущных вопросов по дальнейшей интеграции двух стран. По итогам заседания ВГС ожидается подписание нескольких значимых документов. Впрочем, оставим большую политику президентам и обратимся к самому беспристрастному языку - цифр. А они как раз куда позитивнее отдельных действий некоторых российских ведомств.

Так, за прошлый год товарооборот между Беларусью и Россией увеличился на 23,5 % - теперь свыше тридцати двух миллиардов долларов. При этом тянется вверх и объем союзных инвестиций в экономику нашей страны - здесь плюс почти на пятнадцать процентов. Или на два с половиной миллиарда долларов.

Треть белорусского экспорта опять-таки приходится на Россию. Вполне логично – все-таки находимся рядом. Но показатель стал меньше из-за диверсификации внешней торговли. И здесь также вполне логичная стратегия нашей страны – привязываться к одному рынку, учитывая непредсказуемые внешние факторы, нецелесообразно, а порой и опасно с экономической точки зрения. К слову, про формулу белорусского экспорта мы еще поговорим сегодня в программе.

Но, как ни крути, а тесное переплетение двух экономик, конечно, играет важную роль. И торговать друг с другом стороны намерены активнее. Минск и Москва уверены: товарооборот в 40 млрд долларов - вполне реальная цель.

Цифра более чем существенная, но куда важнее другое. Союзное государство за годы жизни научилось не только торговать, но и производить. Уже реализовано множество проектов. Проектов успешных и конкурентоспособных не только на общем евразийском, но и на мировом рынке. И вот еще одна серьезная цифра: в активе Союзного государства - почти полторы тысячи компаний.

Ревизию общих дел накануне переговоров в Минске провел Алексей Волков. О том, что в каждом деле необходим фундамент, крепкая основа, эта компания знает более чем хорошо. На протяжении шести лет предприятие создает станки - сердце промышленности. Полный цикл производства от металлического прутика до готового продукта обеспечивает сотня человек. Российский капитал и белорусские мозги позволили в рамках свободной экономической зоны в Могилеве построить мощного игрока на рынке.

За последние годы из России с любовью в восточный регион пришло инвестиций на 135 миллионов долларов. И в целом эта свободная экономическая зона - пример того самого сотрудничества без преград и торговых барьеров. В ближайшее время здесь заработает еще несколько крупных заводов.

Экономика Союзного государства - единый механизм, который работает, как конвейер, без перебоев. И за два десятка лет совместные проекты Беларуси и России поднимались все выше и выше, причем не только метафорично. К технике для земледелия присоединилось производство лифтов и, конечно же, разработка космических аппаратов. Выше только звезды.

Шестой год плавно вальсирует между звезд и белорусский спутник БелКА. Вывести страну не только на орбиту, но и в число космических держав помог "Пеленг". Компания с богатой историей в начале нулевых разработала специальную оптико-электронную аппаратуру для сателлита - проще говоря, космический фотоаппарат. И дела пошли в гору со скоростью центрифуги. Сегодня предприятие - полноценный партнер такого гиганта, как Роскосмос.

Приоритетная разработка - создание спутника сверхвысокого разрешения. Снимки, сделанные таким фотоаппаратом, позволят даже людей на улице посчитать. Состоять он будет примерно на треть только из белорусских наработок.

Создатели уверены: спутник готов на равных конкурировать с лучшими мировыми аналогами. К тому же его разработка - дело нескольких лет. И это хороший пример совместной работы Беларуси и России. Темпы не сбавлять, а наоборот - увеличивать. Тезис, который наверняка мы увидим в соглашении о приоритетных направлениях Союзного государства на следующие четыре года. Об этом и об остальных вопросах в отношениях Минска и Москвы будут говорить у нас 19 июня. На повестке дня - около десяти вопросов.

Для Александра Лукашенко и Владимира Путина это будет третья менее чем за две недели встреча. Саммит Шанхайской организации сотрудничества, открытие чемпионата мира по футболу, и вот теперь Минск.

Внимательно за переговорами будут следить и международные эксперты. Беларусь и Россия - основоположники ЕАЭС, а значит, все договоренности так или иначе могут повлиять на евразийское пространство.

В активе Союзного государства - почти полторы тысячи компаний. И на этой неделе их список пополнился. Могилевлифтмаш и "Воздухотехника" - новый экономический сплав, призванный выпускать до 40 000 лифтов в год. Премьера первого белорусско-российского подъемника намечена символично на Форум регионов в сентябре.

Пример более приземленной кооперации - союзный трактор. За основу взята модель МТЗ 1221. Примерно так он и будет выглядеть с поправкой на запчасти - на треть детали российские. Известно, и где будет сборка - в Вологде. Там уже единым коллективом собрали 6 500 единиц других моделей. Скоро в производство пойдет и новая модель.

И таких созидательных примеров можно привести много. Это и белорусская атомная электростанция в Островце - во многом союзный проект. Пара "Интеграл" – Росэлектроника. Сюда же и перевод экономики на цифру - огромный потенциал программ, где протекционизму места не найти.