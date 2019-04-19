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В Минский зоопарк доставили бурую медведицу

Из Пензы в Минск. В столичный зоопарк доставили бурую медведицу. Судьба у нее сложная. Сначала животное держали в плохих условиях, потом она жила в пензенском зоопарке. Но необходимый для медведицы приют нашли только в столице. Сейчас хищница находится в просторном вольере, хорошо идет на контакт. А кормят новую обитательницу мясом, рыбой, овощами и крупами. Вольер, в котором находится медведица, построен во время реконструкции зоопарка.

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