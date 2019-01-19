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В минском Музее звукозаписи собрано более 80 фонографов, граммофонов, патефонов

Возможность перенестись во времена Фрэнка Синатры и Элвиса Пресли появилась в белорусской столице

В новом Музее звукозаписи собрано более 80 фонографов, граммофонов, патефонов, и все они в рабочем состоянии. Есть и редкие экземпляры, выпущенные совсем небольшим тиражом. Например, маленький фонограф который помещается в кармане, выпускался только в 20-ые годы прошлого века.

В музейном арт-пространстве организаторы планируют не только проводить дневные экскурсии, но и вечерние акустические вечера под звучание редких пластинок прошлых лет.

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