В минском Музее звукозаписи собрано более 80 фонографов, граммофонов, патефонов

В новом Музее звукозаписи собрано более 80 фонографов, граммофонов, патефонов, и все они в рабочем состоянии. Есть и редкие экземпляры, выпущенные совсем небольшим тиражом. Например, маленький фонограф который помещается в кармане, выпускался только в 20-ые годы прошлого века.