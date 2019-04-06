В Минском зоопарке новый обитатель

Годовалую ламу по прозвищу Веснушка привезли из Гродно. Это уже довольно взрослое животное, в рационе сено, трава и овощи. Как отмечают работники зоопарка, Веснушка довольно ласковая и приветливая. Как только она адаптируется на новом месте, ее переместят в другой, более просторный вольер, в котором живет еще одна лама.



Новых питомцев в зоопарке ждут еще и летом. Из Новосибирска привезут красного волка, а из Риги молодую рысь.