Энергосбережение, обращение с отходами и химическая безопасность. В Минской области открылся первый интерактивный экологический центр. Он появился на базе Руденской вспомогательной школы-интерната. Представлены новые возможности для проведения занятий, внеклассных мероприятий и подготовки к олимпиадам. Чтобы развивать экологическую культуру у детей и подростков, в центре разработан комплекс тренажеров и настольных игр. Поэтому каждое занятие можно изменить и адаптировать в зависимости от возраста учеников и их интересов.