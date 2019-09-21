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В Минской области открылся первый интерактивный экологический центр

Энергосбережение, обращение с отходами и химическая безопасность. В Минской области открылся первый интерактивный экологический центр. Он появился на базе Руденской вспомогательной школы-интерната. Представлены новые возможности для проведения занятий, внеклассных мероприятий и подготовки к олимпиадам. Чтобы развивать экологическую культуру у детей и подростков, в центре разработан комплекс тренажеров и настольных игр. Поэтому каждое занятие можно изменить и адаптировать в зависимости от возраста учеников и их интересов.

Всего в экологическом центре представлено более 30 интерактивных экспонатов. Во время занятий их будут использовать более 100 учеников школы. В будущем сюда планируют приглашать и учеников из других школ области и страны.



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