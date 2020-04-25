В Минской области продолжается наведение порядка

Облагораживают памятники, игровые и спортивные площадки, озеленяют территории. Кстати, работать максимально эффективно помогает обратная связь. Инициативы местных жителей по благоустройству принимают профильные учреждения. Среди идей, которые вскоре начнут реализовывать в разных уголках региона, - благоустройство источников.

Особое внимание сейчас уделяют наведению порядка возле мест захоронения и мемориалов, посвященных жертвам Великой Отечественной войны. Эти работы завершат в начале мая.







