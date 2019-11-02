В Минской области самый низкий уровень безработицы по стране

Количество вакансий увеличилось вдвое. Сейчас предложений более 18 тысяч. Среди высококвалифицированных специалистов востребованы врачи, инженеры, среди рабочих профессий - трактористы и швеи, а в сфере сельского хозяйства - зоотехники. В нынешнем году в службы занятости региона обратилось почти полторы тысячи человек. Кроме открытых вакансий предлагают курсы переподготовки со стопроцентным трудоустройством.