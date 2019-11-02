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В Минской области самый низкий уровень безработицы по стране

Количество вакансий увеличилось вдвое. Сейчас предложений более 18 тысяч. Среди высококвалифицированных специалистов востребованы врачи, инженеры, среди рабочих профессий - трактористы и швеи, а в сфере сельского хозяйства - зоотехники. В нынешнем году в службы занятости региона обратилось почти полторы тысячи человек. Кроме открытых вакансий предлагают курсы переподготовки со стопроцентным трудоустройством.

Еще одной формой трудоустройства является переселение. В том случае, если по месту жительства нет свободных вакансий, специальность предлагают в другом регионе с предоставлением жилья.

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