В Минской области сразу два экипажа первыми собрали 1000 тонн зерна и рапса

Первой тысячи на неделе достигли Брестская и Витебская области. А в Минской сразу два экипажа Клецкого района первыми собрали 1000 тонн зерна и рапса нового урожая. Петр Макрецкий и Александр Демидчик из хозяйства "Племенной завод "Красная Звезда" и Сергей Костюкевич и Александр Бурак с предприятия "Кухчицы" получили благодарственные листы от Минского областного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса.



Клецкий район в лидерах этой уборочной, с полей собран урожай ранних зерновых, сейчас закрома активно заполняются рапсом. Средняя урожайность не меньше прошлогодних показателей.



В целом в хозяйствах Минской области темпы уборки - 3-5 % от общих площадей в день, параллельно ведется сбор соломы с полей, чтобы вовремя подготовить почву к следующему севу озимых.