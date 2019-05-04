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В Могилеве обновлена доска почета
Масштабными гуляньями, открытием сезона фонтанов, бесплатными аттракционами страна отпраздновала на неделе Первомай. В Могилеве по случаю праздника состоялись знаковые мероприятия -обновлена доска почета, специальными дипломами отмечены спортсмены, врачи, промышленники и предприниматели. А еще на главной площади города прошел праздничный флешмоб представителей различных рабочих профессий.
Андрей Ястребов об атмосфере праздника.
25 лучших в своей профессии из разных областей. Люди, внесшие значительный вклад в развитие региона и страны в целом. Имена и предприятия. СПК "Колхоз "Родина" Белыничского района - настоящий символ положительных изменений на селе. В прошлом году здесь собрали наибольший урожай зерна - 16,5 тысячи тонн. Первыми по стране среди сельхозпредприятий перешли на самофинансирование. Мол, по труду и награда.
Специальные дипломы вручены лучшим предпринимателям и победителям в номинации "Человек года". Среди них и Юрий Голубь. Это за него мы переживали всей страной на Паралимпиаде в Пхенчхане. В копилке достижений золото, серебро, бронза - наша гордость.
Праздничный флешмоб объединил на главной площади Могилева свыше полутысячи рабочих различных профессий. Это работники малых и крупных предприятий, о которых знает весь мир благодаря уникальной и качественной продукции: кондитеры, программисты, промышленники.
Парки города превратились в игровые площадки с концертами, бесплатными аттракционами, променадом на лошадях. Селфи разлетелись по всему миру, например, со служебной собакой.
Свидетелями открытия сезона фонтанов стали тысячи горожан и гостей города, в том числе и иностранцы, которые в восторге от того, как ярко празднуют Первомай в Беларуси.
Духовые оркестры, танцы под живую музыку - традиция праздновать Первомай вместе сохранилась и у старшего поколения. Как и встречаться в парках с друзьями и коллегами. Час свиданий для влюбленных теплыми майскими вечерами также открыт.
К празднованию Первомая присоединились и профсоюзы. В парках на свежем воздухе они угощали горячей кашей. А еще многочисленные поздравления благодаря социальным сетям миллионами разлетелись по миру. Именно из Могилева, где буйным цветом цветут вишни.
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