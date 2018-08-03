ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

В Могилевском зоосаду ажиотаж

В этом году на свет здесь появилось с полсотни животных - маленьких зубров, оленей и ланей. Выхаживать их помогают волонтеры и студенты агролесотехнического колледжа. Однако с прибавлением не окончено. Ожидают пополнения, например, яки. Самое время расширять вольеры - убедился Андрей Ястребов (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все