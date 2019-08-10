В Могилевской области паспорта готовности должны получить 765 учреждений

Подготовка к новому учебному году. В Могилевской области паспорта готовности должны получить 765 заведений. В том числе - Осиповичская средняя школа №4. Она была закрыта по решению специальной комиссии из-за аварийных плит на кровле. Сейчас здесь монтажные работы. А Горецкий район на подготовку учреждений образования направил более 270 тысяч рублей. В Могилеве также ждут открытий к 1 сентября - распахнет двери новая средняя школа, рассчитанная на тысячу учеников.