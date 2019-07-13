Локация для экскурсий и памятных фото! В Несвиже новый вид получила бернардинская набережная. Променад полностью обновили - появились беседки и деревянные арт-объекты - в скульптурах мастера из разных уголков страны отобразили историю города и знаменитого рода Радзивиллов. Нестандартно подошли и к озеленению. Около мест отдыха - теневые навесы из живых растений. В ближайшее время в Несвиже планируют построить и большую спортивно-игровую площадку со скейтпарком и амфитеатром