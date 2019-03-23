В Новогрудке начал действовать музей миниатюр под открытым небом "Утерянное наследие"

Познакомиться с историей древнего Новогрудка - в одном месте. В райцентре начал действовать музей миниатюр под открытым небом "Утерянное наследие". Все экспонаты созданы руками местных школьников. Это точные копии исторических зданий, которые существовали в первой столице Великого Княжества Литовского в течение нескольких столетий. С экскурсией в необычный музей направился и наш корреспондент Юрий Карнелович.

Новогрудский дворец Радзивиллов, церковь на Замковой горе, древняя мельница. На сегодняшний день ни одно из этих зданий не сохранилось, и найти информацию о них можно было только в местных архивах или краеведческом музее. Сейчас все изменилось. Увидеть, как выглядели памятники архитектуры, пускай и в уменьшенном виде, можно в самом центре Новогрудка. На улице Мицкевича разместился мини-музей под открытым небом "Утерянное наследие". Кстати, все экспонаты здесь сделаны руками местных школьников.

Ученики пятой школы Дмитрий и Никита историей родного края увлекаются с детства. Поэтому, когда им предложили принять участие в создании музея миниатюр, сразу включились в работу. Признаются: прежде чем воплотить древнюю усадьбу в пластике, пришлось склеить несколько бумажных макетов. Старались не пропустить ни одной архитектурной детали. Даже выезжали посмотреть на руины дворца.

Идею создать макеты исторических зданий родного города впервые озвучили сотрудники районной библиотеки. Многочисленные туристы интересовались, как выглядела первая столица Великого Княжества Литовского в разные периоды своего существования. И наглядно продемонстрировать это можно было только при помощи макетов. Сначала это были отдельные миниатюрные здания, затем в пластике воплотили целую площадь города междувоенного периода.

Особенностью новогрудского музея миниатюр под открытым небом является то, что к экспонатам можно прикоснуться руками и подробно рассмотреть каждую деталь. Все здания имеют свою богатую историю.