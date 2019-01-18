В Новополоцке завершилась реконструкция ледовой арены

Дворец спорта "Химик" - тренировочная база одноименной хоккейной команды и воспитанников детской спортивной школы. А еще любимое новополочанами место времяпрепровождения. Билеты на сеансы массового катания на коньках продаются за часы. Но построенная более двадцати лет назад арена устарела. Модернизации требовали трибуны, освещение катка, система вентиляции. В прошлом году Глава государства Александр Лукашенко подписал указ об обновлении новополоцкого Дворца спорта. Строительство шло быстрыми темпами. Менее чем за год площадка приобрела новый вид.

На игре - открытии ледовой арены побывала Ольга Масловская. Экстралига Б. Играют новополоцкий "Химик" и хоккейный клуб "Витебск". Этой встречи очень ждали и болельщики, и хоккеисты новополоцкой команды. Последняя домашняя игра при поддержке своих трибун у "Химика" была в апреле прошлого года. Пока дворец был на реконструкции, спортсмены арендовали лед Витебска и Орши.

Поболеть за любимую команду и посмотреть на обновленную арену, кажется, желало полгорода. Билеты на матч раскупили за несколько часов. И организаторы постарались сделать настоящий праздник. Болельщиков встречал оркестр, развлекали клоуны и кавер-группа. В перерывах между периодами можно было приобрести сувениры с логотипом "Химика" и познакомиться с историей клуба. После реконструкции во дворце появился музей.

Новополоцкий хоккей почти ровесник самого города. Первый матч здесь прошел 23 февраля 1960 года. Городская команда "Химик" дважды становилась лучшей в стране. Было время, когда сборная Беларуси на четверть состояла из воспитанников новополоцкой хоккейной школы.

Отсюда началась дорога в большой спорт братьев Костицыных, Александра Китарова, Артема Волкова, Дмитрия Коробова, Владимира Денисова. Подрастает и смена. В местной хоккейной школе 250 воспитанников. Они также уже оценили удобство обновленной арены.

Но многие изменения глазами не увидишь. Так, во дворце новая система вентиляции и очистки воздуха, современная система отопления. Освещение светодиодное, мультимедийное электронное табло. Комфортные помещения для переодевания, тренажерный зал. И еще один долгожданный объект - новая ледовая арена. Крытый тренировочный каток строят с нуля рядом с ледовым дворцом. Это решит проблему дефицита льда, который между собой делят клуб, спортивная школа и жители Новополоцка.