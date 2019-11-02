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В нынешнем году агропромышленный комплекс Витебщины пополнился 120 дипломированными работниками
Первая трудовая осень. Для молодых специалистов, которые после окончания учебных заведений пришли на первое рабочее место, сейчас самое ответственное время. Надо зарекомендовать себя и скорее набраться опыта. В нынешнем году агропромышленный комплекс Витебщины пополнился 120 дипломированными работниками. Им дают жилье и материальную помощь. Главная задача - заинтересовать и удержать молодежь в деревне. О планах на будущее у молодых специалистов спросила Ольга Масловская.
Отличница учебы Евгения Капитонова год как ветеринарный врач на сельхозпредприятии "Северный". Наперекор родительским мечтам о медицинском университете городская девушка сделала сознательный выбор в пользу профессии ветеринара. Любовь к животным и детские воспоминания о лете в деревне у бабушки привели выпускницу школы в Витебскую академию ветеринарной медицины. Распределения не боялась. Главное - заниматься любимым делом.
В нынешнем году в агропромышленный комплекс Витебщины на работу пришли 120 молодых специалистов. Но статистика неутешительная: только половина выпускников остается в хозяйствах после того, как закончится срок обязательной отработки. Как результат - дефицит кадров.
Чтобы заинтересовать молодежь, в регионе создана система поощрения. Так, молодые специалисты в течение двух лет ежемесячно получают доплату, семейным дают жилье. Молодому ветврачу Валерии Сивалкиной выплатили подъемные деньги на переезд из Полоцка. Она работает в сельхозпредприятии "Ольговское". Была здесь во время учебной практики, зарекомендовала себя, оставили на работу.
В этом году в сельхозпредприятие "Ольговское" на первое рабочее место пришли сразу десять выпускников: семь заняты механизацией, три человека - животноводством. Хозяйство одно из крупнейших в Витебском районе: здесь содержат почти 5 тысяч коров.
Учет поголовья, контроль за надоями и сортировка стада - это ежедневная забота зоотехника Марины Барашковой. Ее рабочий день на комплексе "Подберезье" начинается в восемь часов утра. А во время контрольных надоев вставать приходится в три часа ночи, чтобы к четырем успеть на комплекс. Но на условия работы молодой специалист не жалуется. Знания у новичков есть, опыта набираются быстро - говорят в хозяйстве. Главное - чтобы остались.
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