Первая трудовая осень. Для молодых специалистов, которые после окончания учебных заведений пришли на первое рабочее место, сейчас самое ответственное время. Надо зарекомендовать себя и скорее набраться опыта. В нынешнем году агропромышленный комплекс Витебщины пополнился 120 дипломированными работниками. Им дают жилье и материальную помощь. Главная задача - заинтересовать и удержать молодежь в деревне. О планах на будущее у молодых специалистов спросила Ольга Масловская.

Отличница учебы Евгения Капитонова год как ветеринарный врач на сельхозпредприятии "Северный". Наперекор родительским мечтам о медицинском университете городская девушка сделала сознательный выбор в пользу профессии ветеринара. Любовь к животным и детские воспоминания о лете в деревне у бабушки привели выпускницу школы в Витебскую академию ветеринарной медицины. Распределения не боялась. Главное - заниматься любимым делом.

В нынешнем году в агропромышленный комплекс Витебщины на работу пришли 120 молодых специалистов. Но статистика неутешительная: только половина выпускников остается в хозяйствах после того, как закончится срок обязательной отработки. Как результат - дефицит кадров.

Чтобы заинтересовать молодежь, в регионе создана система поощрения. Так, молодые специалисты в течение двух лет ежемесячно получают доплату, семейным дают жилье. Молодому ветврачу Валерии Сивалкиной выплатили подъемные деньги на переезд из Полоцка. Она работает в сельхозпредприятии "Ольговское". Была здесь во время учебной практики, зарекомендовала себя, оставили на работу.

В этом году в сельхозпредприятие "Ольговское" на первое рабочее место пришли сразу десять выпускников: семь заняты механизацией, три человека - животноводством. Хозяйство одно из крупнейших в Витебском районе: здесь содержат почти 5 тысяч коров.