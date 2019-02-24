По данным Комитета госконтроля, в Беларуси около 3 с половиной тысяч неиспользуемых зданий. Одни поросли травой, другие разваливаются буквально на глазах, третьи якобы на консервации. Госактивы в пассиве. То, что может и должно работать на экономику государства, лежит мертвым грузом. А еще безжизненные корпуса портят внешний вид городов и становятся небезопасной площадкой для детских игр. Задействовать пустующие квадратные метры - поручение Главы государства. Только в Оршанском районе во время инвентаризации выявлено более 600 неиспользуемых строений. Причем у всех есть хозяева.



Но почему долгие годы они не избавлялись от балласта, сегодня внятно никто объяснить не может. Теперь условия игры иные. Район живет в условиях перезагрузки. И найти применение пустующим корпусам, извлекать максимум выгоды для экономики района - уже не просто задача, а жесткое требование.

Тему продолжит Ольга Масловская. Орша. В советские годы мощный промышленный узел, который работал и гремел на весь Союз. В 80-е здесь насчитывалось более 30 предприятий. Памятником тем временам называют вот такие сегодня унылые и безжизненные - производственные корпуса.





В основе перечня - склады 50-70 годов, есть замороженные в 80-х стройки и законсервированные за ненадобностью производственные и бытовые корпуса предприятий. Например, на заводе приборов автоматического контроля простаивает больше половины площадей.

Оршанский инструментальный в реальности тоже вдвое меньше своих кирпичных очертаний

Найти применение сотням тысяч невостребованных квадратных метров - задача непростая, но решаемая, говорят в районе. И в подтверждение приводят факт: только за полгода в хозяйственный оборот уже ввели пятую часть неиспользуемых зданий. Аварийные сносят, расчищая таким образом площади под новое строительство. Всерьез "генералит" свою территорию завод "Легмаш". Причем затраты, которые влечет демонтаж аварийных зданий, завод старается хоть частично компенсировать. Бетон, кирпич дробят, а щебень продают. "Живым" зданиям ищут новых владельцев. Так, в помещении бывшего цеха идет создание нового белорусско-чешского предприятия по выпуску газовых баллонов.







Найти хозяина предстоит и бывшему заводу железобетонных изделий. Точнее, корпусам, которые остались после банкротства предприятия. А это 70 больших и малых сооружений. Аукцион назначен на 11 марта. Заинтересованность в приобретении уже высказали 4 инвестора. Это притом, что попытки продать комплекс в течение последних двух лет были тщетными. Местные власти отмечают: привлекательным для бизнеса Оршанский регион сделал 506-ой указ. Кроме преференций, налоговых льгот и моратория на проверки, в нем прописан и упрощенный порядок реализации неиспользуемого имущества. Оршанскому райисполкому дано право распоряжаться объектами, находящимися в республиканской собственности. Такую же возможность районным властям в ближайшее время предоставит и область в отношении объектов собственности коммунальной.





