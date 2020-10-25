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В основе любых преобразований должен лежать конструктивный диалог
К слову, во время работы диалоговых площадок все чаще начали звучать инициативы создать свою партию. Например, одно новое движение может вырасти из гражданской инициативы "Союз", которое выступает за интеграцию с Россией. Причем организовать партию активисты хотят уже до конца года. Их программу, правда, назвали популистской: так, среди предложений отпуск по уходу за ребенком до 4 лет, кредиты на жилье под 2 %, 7-часовой рабочий день и выход на пенсию в 55 лет.
В ближайшее время приступить к работе над уставом и программой своей партии планируют и активисты "Белой Руси". Предварительно ее назовут - Партия народного единства "Белая Русь". Всего за август-октябрь озвучено уже 5 инициатив по созданию своих политических фракций. 2020-й точно войдет в историю нашей страны как год небывалой политической активности.
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