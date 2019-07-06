В Острошицком Городке открыли общежитие для медицинских работников

Жилье со спортивным залом, прачечной и детской комнатой. В Острошицком Городке сегодня открыли общежитие для медицинских работников Минской областной клинической больницы. В августе сюда заселятся сто пятьдесят медиков. В общежитии квартирного типа тридцать девять однокомнатных и восемнадцать двухкомнатных блоков. В каждом все необходимое: своя кухня, санузел, мебель и даже бытовая техника. Раньше в этом здании находился санаторий, на реконструкцию объекта понадобилось полтора года.



Также к заселению вскоре готовят два общежития для медиков области. Еще три объекта сейчас строятся в деревне Лесковка.