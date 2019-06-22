В Полоцке в мемориале "Урочище Пески" проведут вахту памяти

Митинг-реквием на месте страшных событий времен Великой Отечественной войны пройдет впервые. С 41-го по 43-й годы здесь размещался транзитный лагерь для советских военнопленных ГУЛАГ-125. Количество похороненных жертв неизвестно до этого времени: из разных источников цифры колеблются от 40 000 до 150 000 человек. Строительство мемориала на месте массового захоронения жертв фашизма растянулось на несколько лет. Завершить все к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков не получится, и тем не менее по инициативе общественности 2 июля сюда придут горожане, представители трудовых коллективов, молодежных объединений, чтобы почтить память погибших.