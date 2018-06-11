В мировом понимании укрепился имидж нашей страны не только как зоны высоких сельхоздостижений. В последние несколько лет за Беларусью прочно закрепилась репутация ведущей IT-страны.

Цифровая экономика становится задачей государственной важности. Новое поколение цифрового общества формирует Парк высоких технологий. Сегодня он по праву главный проект отечественной IT-сферы. За прошлый год экспорт ПВТ составил более миллиарда долларов.

Результативным стал уже и этот год. За первые 5 месяцев в ПВТ вступили свыше сотни новых резидентов - это исторический рекорд и, конечно, новые инвестиции. Такой стремительный рост эксперты связывают с декретом № 8. Он значительно упростил условия для вступления в ПВТ. Расширены и виды деятельности плюс ко всему налоговые льготы.

Среди новых резидентов парка - компании, производящие роботов, современное медоборудование, образовательное программное обеспечение и 3D-графику для крупнейших анимационных корпораций. О новых возможностях IT-страны - подробнее Виктория Антоненкова.

Вся жизнь игра, во всяком случае на 2 недели, пока у киберспортсменов проходят сборы. Сейчас в тренировочном лагере игроки в DOTA 2 оттачивают игровую практику и разбирают стратегии. Здесь их рабочий день расписан буквально по минутам.

Киберспорт сегодня развивается за счет нескольких источников: призовые и реклама. При этом часть контрактов приходится заключать с зарубежными компаниями, а Декрет № 8 "О развитии цифровой экономики" существенно упрощает эту процедуру.

Среди новых резидентов Парка высоких технологий есть и небольшие, но перспективные проекты. Образовательная платформа logic.by играет с детьми онлайн, при этом развивая их интеллект. Заниматься самостоятельно может даже 5-летний ребенок. Разработчики компании создали также и специальный офлайновый сервис для школ. Сегодня в проекте уже зарегистрировано более 200 тысяч учеников со всего мира.

А эта железная рука полностью белорусская разработка. Каждый винтик сложной конструкции - результат работы наших инженеров и конструкторов. Робот может приготовить завтрак, сыграть в шашки, упаковать товары или даже заменить бармена. Разработчики умной машины в ПВТ регистрируют уже вторую компанию. Признаются, что после вступления в силу восьмого декрета процедура стала намного проще.

Разработчики, которые говорят на языке врачей и инженеров. Эту технологию называют хирургией одного дня. Универсальный лазерный аппарат применяется от гинекологии до ортопедии. А главная особенность такого лечения в том, что операции проходят амбулаторно. Т.е. утром обследование, потом операция, а уже после обеда можно возвращаться домой.

Четверть новых резидентов парка создает собственные продукты для разных сфер экономики. Эта белорусская разработка помогает облегчить и автоматизировать работу в страховщиков. Система знает каждый винтик в любой модели автомобиля, что значительно упрощает работу при страховых случаях.

Чуть более года назад Президент взял курс на построение IT-страны. В короткие сроки разработан и подписан революционный документ. Сегодня в ПВТ приходят компании с широкой географией инвестиций: Австралия, США, Чехия, нацелилась на белорусский парк и признанная в цифровом мире Эстония. Развиваются проекты и из белорусских регионов.

Сегодня в Парке высоких технологий уже 293 резидента. При этом только в этом месяце зарегистрировано 56 новых компаний.