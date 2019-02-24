В преддверии Дня защитников Отечества Александр Лукашенко посетил Военную академию

Если День защитника лишь раз в году, то служба этого же защитника идет 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Душа армии - это дисциплина и навыки. А мозговой центр Вооруженных сил - офицеры. Вот уже долгие годы подготовкой элиты национальной обороны занимается Военная академия Беларуси. Десятки тысяч выпускников, множество успешных разработок - кадрам цвета хаки у нас всегда уделяли особое внимание. И во время визита в вуз наш Президент отметил: военных красят дела, а не слова. К тому же в мире сейчас все развивается по не самой спокойной спирали: США и Россия фактически аннулировали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, главным местом этой геополитической партии была как раз Центральная Европа. На днях Пентагон призвал страны Старого Света быть осторожнее: "Исламское государство" в Сирии разгромили, но спящие ячейки террористов, а их, согласно разведке США, в Западной Европе десятки, все еще представляют угрозу. Беларусь об этом, конечно же, осведомлена и делает все возможное, чтобы нас, простых граждан, это не коснулось. Еще один лейтмотив диалога Александра Лукашенко и курсантов Военной академии - военнослужащим расслабляться нельзя.







Наш корреспондент Алексей Волков внимательно разобрал главные тезисы визита Президента к будущим офицерам. Вашингтон. 8 декабря 1987 года. Михаил Горбачев со стороны СССР и Рональд Рейган от США ставят подписи на документе, который на десятилетия станет атлантом международной безопасности - Договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности. Соглашение в тот год подарило "зиму надежды", за которой наступило геополитическое лето: ракеты из Европы убрали, глобальная война больше не угрожала. Бытует и другое мнение, мол, именно РСМД вкупе с афганской кампанией запустили распад Советского Союза. Так или иначе, в 1991 году Беларусь осталась наедине со своими проблемами и вопросами. Особенно по части армии: оставленные казармы, сотни тысяч единиц бесхозной техники и немой вопрос немногих офицеров и солдат: "Как быть дальше?"





Однако период полураспада закончился спустя несколько лет - Вооруженные силы начали собирать по новой. Это же касается и офицерских кадров - элиты любой армии. За их подготовку взялась Военная академия Беларуси. И в преддверии праздника - Дня защитников Отечества - Президент Александр Лукашенко посетил главный милитари-вуз страны с четким посылом. В эпоху, когда отношения России - правопреемника СССР - и США прошли путь от знаменитой фразы Рейгана "доверяй, но проверяй" до посыла премьера Британии "с русскими надо быть всегда настороже". Тот самый атлант расправил плечи - договор о ракетах запустили в небытие. А значит, Беларуси - стране в самом центре Европы - нельзя допустить очередного разлома континента на наших и ваших.



