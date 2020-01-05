В пятницу Президент назначил нового министра экономики

Постоянно на контроле Главы государства и кадровый вопрос. В новый экономический и календарный год входим с новым министром экономики. В пятницу Президент назначил на эту ключевую в экономическом блоке правительства позицию Александра Червякова.



Глубокий ученый и опытный практик-управленец хорошо известен и в правительственных, и в бизнес-кругах. Окончил сельхозакадемию в Горках, там же вырос до доцента кафедры. После семь лет руководил Научно-исследовательским институтом экономики, готовил, в том числе, пятилетние стратегии социально-экономического развития страны.



Уже как практик прошел ступеньки заместителя и первого зама в министерстве, которое с пятницы возглавил. Президент потребовал от нового министра качественной экспертизы, глубоко проработанных законопроектов и альтернативных экономических сценариев. Чтобы за каждым решением стояло разумное сочетание теории и практики.



Три приоритета для обновленного министерства определил Глава государства. Это кадры, эффективная работа госсектора и устойчивость экономики к внешним шокам.



Именно на такой результат будут работать итоги масштабной модернизации (в том числе - в нефтехимии) и высокодоходные сферы. А это сфера услуг, IT и шире - новые технологии.



Необходимым ежегодным ростом для экономики Александр Червяков считает планку в 104%. Она гарантирует стабильное развитие и сохранение профессиональных кадров в Беларуси.



