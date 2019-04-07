В пятницу Президент открыл новое здание Верховного суда

В пятницу Президент совместно с судейским корпусом, юристами и управленцами высокого уровня открыл новое здание Верховного суда.



И красная лента, и само здание в форме весов богини юстиции - это, конечно, символы. Куда важнее, и это не раз подчеркивалось на уникальном по компетентности совещании после церемонии открытия, - не форма, а содержание правовой системы государства и правовой культуры общества. А здесь есть чем гордиться и что совершенствовать.



Суд скорый и правый, т.е. справедливый - это главный запрос общества к служителям Фемиды. Волокита, коррупция, давление на независимую ветвь власти чиновниками или через новые информационные технологии - недопустимы. Глава государства как гарант конституции пообещал и впредь жестко наказывать за дискредитацию авторитета суда и препятствование правосудию.



С другой стороны, и сам судейский корпус, обретя новый центр, или Дворец правосудия, должен сделать несколько внятных шагов для модернизации системы. Например, решено: к 1 сентября будущего года пройдет цифровизация суда - от Верховного до районного. А это и скорость рассмотрения дел, и полная прозрачность процесса, и фильтр против злоупотреблений, и даже новая этика и эстетика в зале суда. Онлайн или в цифровой базе все огрехи как на ладони - в бумажный протокол не упакуешь и за печатными формулировками не спрячешь.



Еще одно решение - кадровая работа. Отвечая на запрос судейского корпуса, Президент пообещал поддержать решения по модернизации Института переподготовки судей и наведению порядка на юридических факультетах Высшей школы. Больше всего претензий к коммерческим альма-матер.



Стоит отметить, что, выразив базовые, краеугольные вопросы и запросы государства и общества к судам разных инстанций, Президент деликатно оставил юристов продолжать большой разговор о правосудии. Чтобы профессионалы сами выработали дорожную карту модернизации суда и через главу Администрации представили согласованные новации.



По итогам совещания мы насчитали свыше двух десятков таких конкретных предложений. Впрочем, все они ложатся в стройную, справедливую и практичную систему нового белорусского права. Под стать новому зданию Верховного суда.