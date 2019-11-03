В разные годы к 7 ноября в нашей стране открывали много долгожданных объектов. В прошлом, например, мост, который связал два промышленных центра Житковичи и Туров. К красной дате запускали поезда на станциях - новостройках метро. Обновленный меховой комбинат с фирменным магазином стал хорошим сюрпризом для прекрасной половины Витебщины.



И так презенты по всей стране: детские сады, школы, фапы в регионах и суперсовременные клиники. Эту добрую традицию в Беларуси сохранят.



Вот так и получилось, что в нашей стране у красного дня календаря к тому же особая социальная миссия: эдакий дедлайн для сдачи особенных, народных, объектов. Так что совсем скоро узнаем, какие еще подарки порадуют белорусов уже в этом году.



