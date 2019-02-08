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В регионах решается вопрос занятости населения
Создание рабочих мест на предприятиях, открытие новых производств, предоставление субсидий на развитие собственного дела, переобучение на востребованные профессии. Так в регионах решается вопрос занятости населения. Например, только в Витебской области в прошлом году новые профессии, которые пользуются спросом на рынке труда, освоили более тысячи человек. Ставка и на развитие бизнеса. Конечно, частная инициатива приносит общую пользу.
Марина Романовская продолжит тему. Заместитель руководителя кондитерской-пекарни Ольга Билей вспоминает: приятный аромат пирожных и тортов начал разноситься по этому цеху в прошлом году. Начинающие бизнесмены арендовали помещение, закупили оборудование, разработали рецепты. Удалось создать производство кондитерских изделий по полному циклу. "Наполеон", "Милка", "Тирамису". Здесь выпекают вкусные изделия по классическим и современным рецептам.
Восемнадцатилетняя Камилла Тысевич совмещает учебу в колледже с работой. На частное предприятие устроилась месяц назад. Кондитерская-пекарня начала расширяться и потребовались новые люди - кондитеры, продавцы. В перспективе здесь планируют выпекать хлеб, багеты, круассаны, пироги. Развивать вкусное дело бизнесмены планируют в нескольких направлениях.
Собственное дело Оксана Вершиловская начала с открытия в Новополоцке небольшого ателье по ремонту и пошиву одежды. Сейчас она директор полноценного швейного предприятия, где работают более 40 человек. В развитии бизнеса, рассказывает Оксана Вершиловская, помогли местные власти, а также центр поддержки предпринимательства.
Для тех, кто не знает, как начать собственное дело, предусмотрены специальные бесплатные курсы. Успешно стартовать в бизнесе помогают и субсидии. В прошлом году в Новополоцке возможностью получить материальную поддержку воспользовались два десятка человек. Бывшие безработные реализовали себя в торговле и сфере обслуживания.
На одного зарегистрированного безработного в Новополоцке по две вакансии. Продавцы, кондитеры, электросварщики... Для всех желающих трудоустроиться предусмотрено переобучение. В прошлом году только в Новополоцке перспективные профессии освоили более 100 человек. В том числе и под заказ нанимателя.
Теория рядом с практикой. Пройти курсы по рабочим профессиям предлагает Новополоцкий политехнический колледж. Например, в этой мастерской проходят обучение будущие электросварщики ручной сварки. Обучение длится пять месяцев - на современном оборудовании и специальных тренажерах.
Для желающих найти работу проходят консультации по профориентации и обучению. Специалисты готовы подробно рассказать о рынке труда и о специфике востребованных профессий.
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