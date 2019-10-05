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В сельскохозяйственных предприятиях Гомельской области продолжаются полевые работы
Уборка кукурузы, заготовка кормов и сев озимых. В сельскохозяйственных предприятиях Гомельской области продолжаются полевые работы. Правда, их темпы иногда значительно отличаются. Что мешает хозяйствам выполнять агротехнические требования в оптимальные сроки, кто из регионов сейчас в лидерах аграрной гонки, выясняла Анна Ковалева.
Этот посевной агрегат сельхозпредприятие "Завидовский" приобрело в прошлом году. Его конструкция позволяет проводить сев одновременно с внесением минеральных удобрений. Т.е буквально каждая гранула попадает к семенам.
Планка сева в 100 % от плана в хозяйстве уже достигнута. И это поле засевается уже сверх нормативного объема - как страховой фонд. В "Завидовском" говорят: секрет быстрой работы, кроме современной техники, строгое выполнение агротехнических нормативов. Благодаря этому на некоторых полях озимые уже взошли. Теперь дело за погодой. Если зимой она будет благоприятной, в следующем году можно рассчитывать на хороший урожай.
На полях "Завидовского" продолжается и заготовка кормов. Создан более полугодовой запас. А это гарант стабильного развития животноводства, увеличение доходов и рост зарплаты. В общей сложности в этом хозяйстве она значительно выше средней по району. И тенденцию планируют закрепить. Однако такая картина далеко не в каждом хозяйстве. Местами техника эксплуатируется более чем по 15 лет. Отсюда частые простои и невозможность провести работы в оптимальные сроки. Несмотря на это, сев в Гомельской области идет быстрее, чем в прошлом году. Завершить его планируют буквально в ближайшие дни.
Кстати, массовый сев озимых зерновых в Беларуси стартовал в начале осени. С первых шагов вперед вырвались Могилевская, Минская и Брестская области. Общая же задача для всех регионов - в этом году засеять озимыми миллион 352 тысячи гектаров.
Кроме посевных работ силы аграриев сейчас направлены на уборку кукурузы. Ключевая дата - 20 октября. Для отдельных районов страны в зависимости от погодных условий задача собрать урожай не позже первых дней ноября. Второй же белорусский хлеб - картофель - надо убрать до 14 октября.
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