В северном регионе страны - ставка на лен

Убрано более девяти тысяч гектаров. Это около 70 процентов льняных полей Витебской области. Самые большие сырьевые зоны - в Оршанском, Дубровенском и Поставском районах. Как отмечают аграрии, в этом году льнотеребильная техника в поля выехала раньше, чем обычно. Например, на полях Дубровенского льнозавода, а это одно из ведущих предприятий по первичной переработке льна, уборка подходит к финишу. В этом году посевы льна в Витебской области увеличились. Под северный шелк отведено почти 14 тысяч гектаров.