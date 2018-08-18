"В школу с добрым сердцем" - республиканская благотворительная акция шагает по стране

Волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи в торговых домах, магазинах, где продают канцелярские принадлежности, дежурят с "сундучками добра". Каждый желающий поучаствовать в акции может оставить в них карандаши, тетради - все, что может понадобиться школьнику. Затем подарки будут переданы многодетным семьям, воспитанникам домов семейного типа.