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В Смолевичском районе школьники проводят интерактивные экскурсии

В народном музее научат ткать стародавнее полотенце на ткацком станке и раскроют секреты юных невест. Школьный музей объединяет несколько экспозиций. Особенное место занимает тема Великой Отечественной войны. Имена героев на Стеле печали знает каждый маленький житель деревни Прилепы. А экспонаты: черно-белые фотоснимки, письма с фронта, мундиры - собирали вместе с родителями.

Кстати, пейзажи именно Смолевичского района задействованы в военной ленте под названием "В июне 41-го".

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