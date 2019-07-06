В Сосняговской пуще воссоздали стелу с фамилиями первых участников боевого соединения

В Сосняговской пуще, в Чашникском районе, в юбилейный год освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, на месте дислокации партизанского отряда под командованием Героя Советского Союза Владимира Лобанка воссоздали стелу с фамилиями первых участников боевого соединения. В праздничный день на партизанской поляне собралось много людей. Звучали военные баллады и горел партизанский костер. Приехали дети и внуки тех, кто разворачивал народное сопротивление в этих местах во время войны. Все они, как и тысячи белорусов, поддержали акцию "Беларусь помнит" и возложили цветы к восстановленному обелиску.



Подробнее - Ольга Масловская. В стороне от оживленных дорог в лесу на границе Чашникского и Лепельского районов есть поляна, где в тени широких елей можно укрыться от летней жары. Над головой солнечное небо и ни единого звука, который может нарушить спокойствие. Трудно даже представить, что здесь была война. В 42-ом именно здесь начинался боевой путь партизанского отряда под командованием Героя Советского Союза Владимира Лобанка.



События, которые происходили здесь, вошли в историю Великой Отечественной войны как беспрецедентный факт: в тылу врага действовала партизанская зона, работали школы, типография, сотни деревень жили по советским законам. Об этом Лариса Волгина знает не только из учебников истории - фамилия ее отца на обелиске. Из Санкт-Петербурга приезжает на малую родину и обязательно приходит к скромному памятнику в Сосняговской пуще.



Кстати, памятник с фамилиями первых участников партизанского отряда Лобанка на поляне появился вскоре после окончания войны. Вспоминают, что его установил сам Герой Советского Союза. Со временем знак разрушался. В год юбилея освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков деньги на новый обелиск собрали профсоюзы. Но на этом работы на партизанской поляне не закончатся.



Представить, в каких условиях жили и боролись партизаны, можно по этим землянкам. На месте бывшей партизанской базы их пока две, но в планах разбить действительно лагерь, где у партизанского костра смогут проводить время юные патриоты.



Кстати, партизанскую поляну несколько лет назад молодежь выбрала в качестве площадки для конкурса военной песни. Соревнование открытое. Приезжают вокалисты из соседних районов. Говорят, в этих декорациях патриотические баллады звучат более проникновенно.



Ежегодно количество сторонников конкурса увеличивается. Партизанская поляна и спустя 75 лет объединяет людей, которые гордятся Родиной.