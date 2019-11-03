Кстати, по объектам, которые в разные годы стали подарками белорусам к 7 Ноября, можно проследить, какие акценты расставлялись в развитии страны и, в частности, регионов. В центре внимания семьи, дети, люди почтенного возраста.



В среду на "Беларусь 1" новая серия проекта АТН "На контроле Президента". Мы решили увидеть своими глазами, что с этими объектами сегодня, какую роль они сыграли в жизни белорусов.



