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В среду вечером смотрите проект АТН "На контроле Президента"
Не менее важен результат и в промышленности. Помните, как Президент обратил внимание на целлюлозно-картонный комбинат в Светлогорске. Предприятие с непростой историей, кажется, наконец начало выходить из крутого пике - полгода простоя обернулись пока небольшими, но темпами производства, появились и первые клиенты.
Ключевой вопрос: когда же ЦКК заработает на полную? Руководство завода обещает к сентябрю 75% мощности, в следующем году и все 100. Роль в деревообработке комбинату отведена серьезная, ведь переработанная в целлюлозу древесина в пять раз дороже. Не говоря о том, что на руках у гиганта экспортный контракт на 300 тысяч тонн в год: каждый третий лист с конвейера принесет валюту в страну.
Впрочем, это все приятная статистика из будущего, которая реальна при решении всех проблем в настоящем. Об этом неоднократно говорил и Глава государства: ЦКК необходимо запустить на полную, без оговорок и нерешенных проблем. О том, как выполняется поручение, смотрите в специальном проекте Агентства теленовостей в среду вечером после "Панорамы".
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