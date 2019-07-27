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В столичных универмагах стартовала благотворительная акция "Портфель первоклассника"

Оставить тетради, ручки, карандаши минчане могут в специальных корзинах, размещенных рядом с отделом канцелярских товаров. Акция будет проходить в пяти универмагах столицы до 25 августа. В прошлом году за месяц минчане собрали 150 ранцев для первоклассников с набором необходимых инструментов. В этом году в планах подготовить портфели для 200 детей из многодетных семей.

В этом году приобрести школьные товары можно в 400 столичных магазинах. Уже сейчас представлен широкий ассортимент необходимых принадлежностей и одежды. Для удобства размещена навигация по торговым залам. Городская ярмарка под названием "Пора в школу" пройдет 17 и 18 августа на площадке у Дворца спорта.

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