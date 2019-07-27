В столичных универмагах стартовала благотворительная акция "Портфель первоклассника"

Оставить тетради, ручки, карандаши минчане могут в специальных корзинах, размещенных рядом с отделом канцелярских товаров. Акция будет проходить в пяти универмагах столицы до 25 августа. В прошлом году за месяц минчане собрали 150 ранцев для первоклассников с набором необходимых инструментов. В этом году в планах подготовить портфели для 200 детей из многодетных семей.