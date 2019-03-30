В столице продолжается благоустройство

В эти выходные во всех районах города прошли субботники. Навести порядок в Советском помогали студенты БНТУ. Убрали зеленые зоны на улицах Мележа, Гамарника, Мирошниченко. К уборке своих дворов присоединились и жильцы - красили скамейки, собирали мусор, высаживали новые деревья. К тому же, в Заводском районе появилась первая аллея республиканского экопроекта "Парк семейных деревьев".



Семейные парки и аллеи появятся и в других районах столицы. Можно посадить свое дерево в честь брака, рождения ребенка и других важных поводов. Рядом предложат установить вывеску с генеалогическим древом семьи.