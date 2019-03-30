В столице прошла квалификация на первый официальный чемпионат мира по брейку-дансу

В столице прошла квалификация на первый официальный чемпионат мира по самому техническому виду танца. За право представлять Беларусь на топовом соревновании боролись юные брейкеры из Минска, Пинска, Барановичей, Бреста и Кобрина. Лучших танцоров определили в четырех номинациях.



Би-боинг очень популярен в мире, его планируют включить в программу Олимпийских игр. В Беларуси это танцевальное движение также активно развивается.



