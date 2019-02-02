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В столице выставили хрустальную композицию, посвященную ІІ Европейским играм

Скульпторы создали логотип спортивных соревнований и двухметрового ледяного Лесика - талисман форума. Процесс занял более двух недель. Сначала установили ледяную глыбу, а затем вытачивали каждую деталь сплошной композиции.

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