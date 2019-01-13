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В стране завершилась добрая акция "Наши дети"
У журналистов даже появился новый штамп - "марафон добрых дел". Но в таких ситуациях это уместно. Акция "Наши дети" завершилась 11 января. Десятки детских домов, тысячи ребят, в том числе и с особенностями развития, смогли хотя бы ненадолго поверить в сказку, в добро, которое лишь кажется слабым, а на самом деле - сила, которая помогает каждому из нас.
Добру все возрасты покорны. И на неделе состоялась теплая встреча в Минском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Свои поздравления и, конечно, подарки привезли ребята из средней школы Острошицкого Городка. Большая компания учеников средней и старшей школы. Среди них и младший сын Президента Николай. Школьники навещают этот Дом-интернат регулярно. К каждой подобной встрече готовятся целые выступления - на этот раз концерт "Рождественские фантазии".
И без подарков - никуда. Самый эксклюзивный ассортимент: мед с подворья Главы государства, картошка - также с президентского огорода. А еще - джемы, морсы, варенье из хозяйства "Александрийское". Вкусно и полезно для здоровья. Для хозяев сегодняшнего праздника подготовили и еще один, живой сюрприз. На местное подворье прибыло пополнение. Главным подарком стали две козочки зааненской породы.
Дуся и Вера также переехали из хозяйства Президента. И теперь составят компанию местным обитателям, а это куры и кролики. В общем, время добрых дел и добрых отношений продолжается.
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