В субботу во Дворце Независимости Президент провел рабочие встречи по актуальным вопросам

Организационные настройки

Продолжаем программу. Суббота во Дворце Независимости выдалась рабочей и насыщенной. Глава государства провел ряд рабочих встреч по самым актуальным вопросам. Обсуждали в том числе и нюансы электоральной кампании. До основного дня голосования остается неделя. А досрочно отдать свой голос можно будет уже со вторника, 4 августа.

Как в эти дни будут работать избирательные комиссии и в какой поддержке они нуждаются? Эти аспекты проговорили на встрече с Натальей Кочановой и Виктором Шейманом. Александр Лукашенко поручил оказать всяческую поддержку избиркомам. В том числе - обеспечить безопасность на каждом участке.

Работа в банке

О положении дел в Белгазпромбанке шла речь уже на встрече Президента с Надеждой Ермаковой. С середины июня она работает в должности руководителя временной администрации этой финансовой структуры по решению Нацбанка. Такая реакция регулятора последовала после того, как задержали нескольких членов правления и менеджеров Белгазпромбанка.

Введение временной администрации - вынужденный шаг, чтобы не допустить ухудшения финансового состояния банка, где работают белорусы, обеспечить его устойчивую работу, в частности, выполнение всех обязательств перед вкладчиками и кредиторами. Стоит особо отметить, что последние полтора месяца работа Белгазпромбанка оставалась стабильной для предприятий и вкладчиков. В этом заслуга и временной администрации.

Подробности задержания

На контроле Президента и резонансная ситуация, связанная с задержаниями в нашей стране россиян из состава ЧВК. Александр Лукашенко заслушал доклад руководителей Комитета госбезопасности и Следственного комитета. У Валерия Вакульчика и Ивана Носкевича - последние данные громкого дела о задержаниях в нашей стране 33 российских боевиков из частной военной компании "Вагнер".

Александр Лукашенко отметил оперативную и слаженную работу правоохранителей в этой ситуации и подчеркнул, что Беларусь нацелена на полное взаимодействие с российской стороной, чтобы урегулировать ЧП с задержаниями.

После встречи с Президентом глава Следственного комитета поделился подробностями громкого дела с журналистами. Многие обстоятельства составляют следственную тайну. Но отдельные факты Иван Носкевич прессе сообщил.

Следствие обнаружило фактические нестыковки в показаниях задержанных. Одна из версий звучала, что якобы россияне намеревались лететь в Стамбул. Однако вылет в Турцию - спланированное заранее "алиби". До аэропорта группа так и не доехала, хотя билеты были.

Вместо этого сначала заселилась в минскую гостиницу IBB, где заранее были забронированы номера. Есть выписка. При выселении из этой гостиницы россияне оповестили ее сотрудников, что уезжают в аэропорт, а на самом деле переехали в санаторий "Белорусочка", где их в итоге и задержали. Выяснились и другие подробности. В одном из мессенджеров была создана специальная группа. В ней старший осуществлял координацию действий подчиненных - от распорядка дня, переклички, времени общего сбора, туда же поступил приказ сжечь старые билеты на территории санатория. В дальнейшем следствие будет подробно информировать общественность о новых фактах в этом деле.

Все задержанные - профессионалы военного дела. У каждого своя специальность. Есть среди них снайпер, разведчик, пулеметчик, наводчик, взрывотехник и IT-специалист. Журналисты раскопали, что ряд боевиков фигурирует и в небезызвестной базе данных "Миротворец". Насколько нам стало известно, один из боевиков, который был задержан на юге страны, командир снайперской группы и специалист очень высокого уровня. Один факт, который стал нам известен - на прикладе его винтовки около 50 насечек. Для специалистов, конечно, предельно понятно, что это означает. Да и широкому зрителю, думаем, это не нужно объяснять. Вот такие туристы приехали в Беларусь.

На Совете безопасности Президент ориентировал всех ответственных - МВД, КГБ и другие спецслужбы - на проведение более интенсивных оперативно-розыскных мероприятий. Ведь следствие подтверждает - на нашей территории находились или готовились прибыть и другие группы боевиков.

Эта информация тут же нашла отклик и среди белорусов. Люди активизировались, стали гораздо более внимательными к собственной и общественной безопасности.

Тому подтверждение - многочисленные сигналы. Люди звонят, обращают внимание на тревожные для них моменты - незнакомых людей, вызывающих подозрение, бесхозные предметы и так далее.

Такой рост личной ответственности характерен для всей страны. Информация от неравнодушных граждан аккумулируется и тщательно проверяется органами правопорядка.