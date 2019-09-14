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В центре Минска торжественно открыт новый корпус Республиканского института китаеведения имени Конфуция

Минск на неделе приниммал Европейский форум институтов Конфуция. Представители 12 стран - руководители и сотрудники институтов Конфуция из Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, России и других стран обсуждают приоритетные направления реализации инициативы "Один пояс и один путь" на территории евразийского пространства. В рамках форума торжественно открыт новый корпус Республиканского института китаеведения имени Конфуция. Четырехэтажное здание разместилось в самом центре Минска - на улице Революционной. В лингафонных кабинетах установлены специальные программы для изучения китайского языка. Закуплена и система синхронного перевода, которая позволяет работать с четырьмя языками.

Также Республиканскому институту китаеведения имени Конфуция БГУ сегодня присвоено звание "образцовый". В планах - создание уникальной библиотеки Китая и открытие лавки китайской книги. Всего в Беларуси открыто пять институтов Конфуция: в БГУ, Лингвистическом университете, БНТУ и региональных вузах.

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