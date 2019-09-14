В центре Минска торжественно открыт новый корпус Республиканского института китаеведения имени Конфуция

Минск на неделе приниммал Европейский форум институтов Конфуция. Представители 12 стран - руководители и сотрудники институтов Конфуция из Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, России и других стран обсуждают приоритетные направления реализации инициативы "Один пояс и один путь" на территории евразийского пространства. В рамках форума торжественно открыт новый корпус Республиканского института китаеведения имени Конфуция. Четырехэтажное здание разместилось в самом центре Минска - на улице Революционной. В лингафонных кабинетах установлены специальные программы для изучения китайского языка. Закуплена и система синхронного перевода, которая позволяет работать с четырьмя языками.